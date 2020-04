Un "Tale e Quale" made in Bussoleno per animare la quarantena

Un "Tale e Quale Show" rivisitato dai giovani della Pro loco di Bussoleno per scacciare la noia, le angosce e le difficoltà della quarantena dovuta all'emergenza Coronavirus. Il concorso si intitola "Tale e Quale #iorestoacasa" e da ieri la sfida è ufficialmente lanciata: l'invito, rivolto soltanto agli abitanti di Bussoleno e frazioni, è quello di scegliere un'immagine tra un cartone animato, un film o un'opera d'arte, quindi di mimarla o rappresentarla con ciò che si ha in casa e di farsi una foto. C'è tempo fino a domenica 19 aprile: la foto, sia nella sua versione originale, sia in quella riprodotta dai partecipanti, dovrà essere inviata in posta privata alla pagina facebook "Pro Loco Bussoleno". Dovrà essere inedita, con l'espresso invito a non pubblicarla prima da nessun'altra parte. Da lunedì 20 a sabato 25 aprile partiranno le votazioni sulla pagina della Pro loco: la giuria sarà dunque estesa a tutto il popolo di facebook, che attraverso pollici e cuoricini decreterà i due vincitori che lunedì 27 riceveranno in premio un maxi uovo di Pasqua da 3 kg. Gli organizzatori hanno scelto di limitare la partecipazione ai soli bussolenesi perché, qualora ci fosse un vincitore da fuori paese, le restrizioni stabilite dal governo impedirebbero di consegnare il premio in tempi brevi agli eventuali vincitori. «Ovviamente, dietro questa sfida - sottolinea la presidente della Pro loco, Rita De Mita - si cela l'invito da parte di tutto il direttivo di rimanere assolutamente a casa, di prendervi cura della vostra salute e di stare con i vostri cari. Aggiungendoci, per quanto possibile, un pizzico di buon umore».