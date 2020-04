"Obiettivo Condove & Borgate" lancia il progetto #ioescovirtuale

#ioescovirtuale: un modo per riassaporare le bellezze del territorio restando a casa, grazie alle moderne tecnologie. La proposta arriva dal gruppo consiliare di minoranza "Obiettivo Condove & Borgate", che ha ideato questo progetto per vivere ambiente e paesaggio senza essere materialmente presenti, coniando un apposito hashtag. «Il prolungarsi delle restrizioni alla possibilità di muoversi liberamente, determinate dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, ci ha lasciato il tempo di riflettere, di dare la giusta priorità alle cose e di assaporare con maggior intensità i piccoli gesti quotidiani - spiega la capogruppo Donatella Alotto - si tratta di una proposta di “itinerari” a piedi, in bicicletta, a cavallo da eseguire in modo virtuale, per spezzare la routine del confinamento forzato e dare una boccata di ossigeno alle nostre giornate solitarie, per promuovere e diffondere la conoscenza delle peculiarità del nostro territorio. #ioescovirtuale vuol essere un messaggio positivo in un momento in cui è corretto e necessario rispettare il più costrittivo hashtag #iorestoacasa».

Gli itinerari saranno lanciati attraverso la pagina facebook del gruppo consiliare. Chiaramente, come evidenzia la parola "virtuale", il progetto non deve essere inteso «come "istigazione ad uscire di casa", ma come un’opportunità per utilizzare una parte del tempo che dobbiamo trascorrere in casa per scoprire o riscoprire virtualmente il nostro territorio, ma anche per sconfinare in spazi più ampi, ad esempio in altri comuni o all’interno dei musei virtuali. L’uscita di questo progetto è stata programmata, non a caso, per il giorno di Pasquetta, sinonimo per eccellenza di “gita fuori porta”». Tutti gli itinerari che "Obiettivo Condove & Borgate" proporrà possiedono dei piccoli tesori da apprezzare e condividere: il primo di essi è una sorta di anello, con partenza e arrivo nel centro di Condove passando per le borgate Sigliodo, Laietto, Pratobotrile e Camporossetto, caratterizzato dalla visita agli affreschi quattrocenteschi custoditi all’interno della cappella di San Bernardo. «Tutto il materiale che verrà pubblicato - conclude Donatella Alotto - è stato raccolto e registrato prima dell’entrata in vigore delle vigenti disposizioni normative».