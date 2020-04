Avigliana, la città ha perso Piergiorgio Boffa: un socialista fiero d’esserlo

Sabato mattina è mancato Piergiorgio Boffa, 73 anni, aviglianese Doc, nato al Pasché nel 1947. Era molto noto in città sia per la sua passione politica, sia per l’attività professionale nelle cooperative edili come responsabile commerciale della Sts e del Consorzio Cooperative Costruzioni. Il decesso è avvenuto attorno alle 8 del mattino con un percorso clinico che non può che acuire il dolore della famiglia, già provata dal lutto. «Era stato ricoverato all’ospedale di Rivoli per problemi respiratori non collegati al Covid-19, infatti i due tamponi che gli hanno fatto sono risultati entrambi negativi - racconta la figlia Federica - Era migliorato e avrebbero dovuto dimetterlo questa settimana». Poi un rapido peggioramento delle condizioni, fino al decesso. Un ulteriore esame ha poi confermato la positività al coronavirus. Piergiorgio Boffa negli ultimi anni si era avvicinato alla politica cittadina. Era stato al fianco di Antonio Spanò nelle ultime due campagne elettorali, sostenendo prima il progetto di “Grande Avigliana” e poi quello di “Adesso Avigliana”...

su Luna Nuova di martedì 14 aprile 2020