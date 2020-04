Buttigliera, approvata la variante per abbattere l'ex bocciofila

Dalle bocce, mai realmente arrivate, ai servizi alla persona. È il destino rivisto e corretto della ex bocciofila di corso Superga, la struttura decadente al confine con Rosta.

Il consiglio comunale venerdì scorso in una seduta in videoconferenza ha approvato una variante urbanistica al Piano regolatore generale relativa all’area oggi occupata dallo scheletro dell’ex bocciofila. «Un passaggio molto importante - commenta il sindaco Alfredo Cimarella - Poniamo un punto fermo sulla riqualificazione di un’area oggi degradata, raggiungendo l’obiettivo politico che ci eravamo posti nel 2015: risistemare quella zona, evitando interventi speculativi e offrendo viceversa nuovi servizi e occasioni di sviluppo economico al nostro territorio. La zona di Madonna dei Boschi, del resto, è già stata oggetto in questi anni, e lo sarà nei prossimi, di nuovi importanti investimenti. In questo modo, riqualifichiamo, senza utilizzare i soldi della comunità, eliminando un elemento che stona assolutamente in una delle aree di maggior pregio del nostro territorio. Auspichiamo che l’interesse degli investitori privati, dimostrata nel concorso di idee, continui a esserci e che si possa quindi presto alienare quell’area e soprattutto vederla riqualificata».

L’approvazione della variante permette ora di passare alla fase più concreta del lungo iter avviato cinque anni fa per la sistemazione dell’area. Allora «l’amministrazione definì l’obiettivo politico della risistemazione della zona - spiegano dal Comune - Iter proseguito con una serie di studi e accertamenti geologici, quindi la soluzione della destinazione a usi civici e l’avvio di un concorso di idee per verificare l’interesse degli investitori privati ad acquisire e riqualificare l’area. Concorso di idee vinto dalla proposta di realizzare un centro servizi alla persona. Il consiglio comunale ha quindi approvato la variante definitiva, dopo il vaglio dalla Conferenza dei servizi, aprendo così le procedure per l’asta che alienerà l’area dal patrimonio municipale».

La variate è stata approvata con l’astensione dei soli consiglieri di opposizione.