Giaveno, giovedì e sabato mascherine a Buffa, Sala e Villanova

Giovedì e sabato il Comune di Giaveno provvederà alla distribuzione mascherine alla popolazione delle borgate. In particolare giovedì 16 aprile dalle 15 e le 19 in borgata Buffa, i punti di distribuzione saranno due gazebo, uno in piazza S.Giovanni (area spettacoli dietro la chiesa) e uno al parco giochi all’incrocio tra le vie Boccaccio e Petrarca. La distribuzione alla Buffa in particolare riguarda gli abitanti delle vie Calvettera, Cavour, Cecco Angiolieri, Dante Alighieri, Francesco Gonin, Giovanni Boccaccio, Margheria, Maria Ausiliatrice, Petrarca, Piave, Suor Versino, Vernetta, Viassa Vietta, Vittorio Emanuele II e delle strade dei Ronchi, della Buffa, vicolo S.Giovanni e vicolo Crosa.

Sabato 18 aprile sempre dalle 15 alle 19, toccherà agli abitanti delle borgate Sala e Villanova, con tre punti di distribuzione presso piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (parcheggio davanti alla farmacia) e un gazebo all'incrocio fra le vie Villanova e Musinè (al pilone). Il Comune invita i residenti che ne hanno bisogno a recarsi a prendere le mascherine uno soltanto per famiglia. Gli appuntamenti con le mascherine dei prossimi giorni seguono a quello già organizzato nei giorni scorsi a Ponte Pietra.