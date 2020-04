Almese: il parco giochi di Rivera riapre ai bambini disabili

A partire da lunedì 20 aprile, il parco giochi di piazza Comba a Rivera torna ad essere accessibile anche se in forma limitata: potranno accedervi soltanto le famiglie residenti ad Almese con figli dai 2 ai 12 anni che presentano disabilità fisiche e/o intellettive. La necessità di uscita del bambino diversamente abile dovrà essere attestata dal pediatra di famiglia. Per garantire il massimo della sicurezza relativamente alla possibilità di contagi da Coronavirus, l'area sarà aperta solo su prenotazione, per un solo bambino (più accompagnatore) alla volta, e i giochi verranno sanificati ad ogni utilizzo.

Nell'intento di assicurare il rispetto delle disposizioni del Comune, l'area sarà supervisionata da un volontario della cittadinanza attiva. «La scelta è stata fatta per venire incontro alle richieste di alcune famiglie di Almese con figli che presentano disabilità - spiega l'assessora alle politiche sociali Cristina Buggia - In questo modo, i bambini con disabilità avranno l'opportunità di svagarsi e fare un po’ di attività all’aperto, accompagnati dal proprio genitore o tutor, ma rigorosamente uno alla volta per la sicurezza di tutti. Ci rendiamo conto di come sia essenziale dare un minimo sollievo a questi bimbi e ai loro genitori». L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità per un eventuale uso improprio dei giochi. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare la consigliera comunale Matilde Bove al numero 340/ 8649485 o via mail all'indirizzo matilde.bove@edu.unito.it.