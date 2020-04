Giaveno, prosegue la distribuzione gratuita delle mascherine

Prosegue la distribuzione di mascherine ai cittadini organizzata dal Comune. La Città ne ha acquistate circa 25mila unità da assegnare ai giavenesi. Una per ogni membro del nucleo familiare. Si tratta di mascherine lavabili, in tessuto. La distribuzione è partita dalle borgate: nelle scorse settimane a Ponte Pietra, giovedì scorso in borgata Buffa e oggi a Sala e Villanova.

Positiva la reazione dei cittadini, ordinatamente in fila per ricevere la propria quota di dispositivi protettivi. La distribuzione proseguirà anche nelle prossime settimane nelle altre zone della città. Il Comune ricorda che le famiglie che ne hanno bisogno, possono inviare a prendere le mascherine un solo componente per famiglia.