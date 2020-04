S.Antonino: una "Merenda in Comune" al parco giochi digitale

Una "Merenda in Comune" per mettere in comunicazione i bambini che, da quando le scuole sono chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus, non possono più vedersi, stare insieme e andare al parco giochi: l'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale di Sant’Antonino grazie all’aiuto di alcuni volontari. Si tratta di un momento dedicato esclusivamente ai bimbi dai 7 ai 10 anni. «Il progetto si è sviluppato per dare la possibilità ai ragazzi di stare un’oretta in un parco giochi digitale», spiega Veronica Carbone, una delle volontarie che ha partecipato alla realizzazione del progetto.

«Questa iniziativa - aggiungono i consiglieri comunali Emanuela Spanò e Jonathan Fazari e la volontaria Giulia De Grandi - l'abbiamo pensata all’indomani della decisione dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione, in maniera completamente gratuita a tutte le associazioni, una piattaforma on-line che permette di collegare fino a 250 utenti contemporaneamente. In quel momento abbiamo subito pensato che la merenda “in diretta” potesse dare la possibilità ai bimbi di condividere, insieme agli amici e agli altri bambini, un’oretta dedicato allo svago». L’iniziativa partirà mercoledì 22 aprile alle 16 sulla piattaforma "GoToMeeting" (app scaricabile gratuitamente): ad ogni appuntamento saranno presenti animatori diversi che intratterranno i bambini con attività manuali, musicali e di gioco. I posti sono limitati. Per prenotarsi e ricevere il codice di accesso bisogna scrivere, via whatsapp, ai numeri 349/ 6291316 e 340/ 2131533.