Buttigliera, mascherine gratis per gli over 70

Mascherine per tutti gli over 70 del paese. Sono il frutto di alcune donazioni che il Comune ha ricevuto nei giorni scorsi e che ha deciso di destinare alla fascia della popolazione più sensibile al contagio da coronavirus. I cittadini residenti a Buttigliera over 70 riceveranno in omaggio una mascherina a testa. Le consegne hanno avuto inizio ieri pomeriggio, lunedì 20 aprile, tramite le due farmacie del territorio. I residenti a Capoluogo devono fare riferimento alla farmacia Sirio di corso Superga 10; mentre i residenti a Ferriera dovranno rivolgersi alla farmacia Ceirano di corso Torino 68. La modalità di consegna è semplice: le farmacie hanno a disposizione l’elenco dei titolari delle mascherine e spunteranno le consegne che potranno anche essere effettuate non al diretto interessato, ma a una persona che abitualmente lo assiste.

L’iniziativa è frutto di una donazione ricevuta nei giorni scorsi dal Comune da parte dell’Associazione degli Industriali e Commercianti Cinesi di Torino, che ha messo a disposizione mille mascherine chirurgiche. «Abbiamo pensato di offrirle ai nostri cittadini, selezionando le fasce più sensibili - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - Impossibile infatti, con quel numero di dispositivi, coprire tutta la popolazione di Buttigliera, che supera le 6mila unità, mentre gli over 70 residenti sono 1300. Unendo alla donazione degli Industriali Cinesi, altre donazioni, siamo riusciti a raggiungere la cifra necessaria per offrire un piccolo contributo ai nostri anziani. I dispositivi distribuiti quindi, tengo a precisarlo, non sono stati acquistati con fondi comunali, ma donati da privati alla nostra comunità».

Il sindaco tiene a ringraziare e soffermarsi sull’origine del gesto: «Grazie davvero alla sensibilità degli imprenditori cinesi, che hanno pensato di fornirci un aiuto in questo frangente così difficile per tutti. Colgo l’occasione per estendere i ringraziamenti alle altre aziende e associazioni che in queste settimane ci hanno supportato, offrendo dispositivi di protezione al nostro Comune, destinati alle forze di protezione civile. Grazie, quindi, oltre agli Industriali Cinesi, anche ad Azimut Yachts di Avigliana, Ca’ d’Or Vini di Brescia, Lions Club Villarbasse e alla Società di Mutuo Soccorso di Buttigliera».

Infine Cimarella ricorda che anche per il ritiro di queste mascherine valgono le misure di precauzione valide per ogni attività in questo periodo: «Esortiamo i cittadini a non avere fretta di ritirare la mascherina: i dispositivi saranno sempre a disposizione presso le farmacie, ed è quindi inutile e dannoso affollarsi nei primi giorni di consegna. Invitiamo inoltre a non uscire apposta per il ritiro del dispositivo, ma durante un’altra uscita per una delle motivazioni consentite dai decreti e dalle ordinanze vigenti. Inoltre, per limitare i contatti sociali, invitiamo chi non potesse recarsi autonomamente al punto ritiro, di incaricare per la commissione una persona che abitualmente si occupa della propria assistenza. Ricordiamo infine che nessuno è autorizzato a distribuire a domicilio mascherine né alcun altro dispositivo».

