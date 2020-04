Avigliana, gli 80 anni di un ‘eroe quotidiano’

di DANIELE FENOGLIO

Dire 80 anni di questi tempi evoca timori fomentati dal virus che sta decimando proprio i più anziani. Compierli, gli 80 anni diventa così un passaggio di cui andare più che orgogliosi, ma complicato sul piano “logistico” e sebbene non si possa paragonare al dolore di avere peso una persona cara, anche quello di non poterla festeggiare con abbracci e baci è una piccola sofferenza, psicologica più che fisica, che descrive questi mesi bui.

È quello che accade alla famiglia di Aldo Vacchieri, 80 anni giusto ieri, giovedì 23 aprile. Un compleanno ovviamente festeggiato senza poter stringere i figli e senza i baci dei nipoti. Unica consolazione gli incontri digitali, la voce al telefono e magari il saluto dalla finestra. Un ottantesimo che i familiari avrebbero voluto più caloroso, vista la storia di questo nonno di ferro. Aldo ha avuto una vita difficile fin da piccolo e questo «fa di lui un eroe. Non per aver compiuto grandi gesta o per essere sopravvissuto ad eventi disastrosi, ma semplicemente per essere riuscito dove altri al suo posto avrebbero fallito», dice la figlia Chiara.

«Mio papà Aldo è nato ad Avigliana il 23 aprile 1940. Mio nonno Alessio era barbiere ed aggiustava macchine da cucire, mia nonna Maddalena era casalinga ed è mancata quando mio papà aveva 2 anni - racconta Chiara Vacchieri - Quando mio nonno è rimasto vedovo, ha chiesto alle cognate che abitavano a Cumiana, di prendersi cura di mio papà e di sua sorella maggiore, Annamaria, che è venuta a mancare a distanza di qualche anno. Quando mio papà ha raggiunto l’età scolare, è tornato ad Avigliana dove la sorella di mio nonno, Alessandra, e suo marito, zio Peppino, che all’epoca lavorava nelle ferrovie, si sono occupati della sua educazione».

Già fin qui si intravedono tratti dickensoniani, ma non è tutto. «Mio papà ha dunque studiato ragioneria a Torino con non pochi sacrifici da parte della zia paterna in particolare che lo ha anche mandato a ripetizione, se non fosse che lui marinava gli appuntamenti per andare ad assistere agli spettacoli dei comici Ric e Gian - ricorda la figlia - Terminati gli studi ha lavorato come impiegato alla Ferrero, era un buon posto, ma quando gli si è presentata l’occasione di fare domanda per lavorare in banca ha preferito lasciare quell’impiego per diventare bancario». All’inizio ha lavorato in Banca a Carignano, poi a Bardonecchia, Oulx, S.Antonino ed infine a S.Ambrogio.

«Mia mamma faceva la maestra di scuola elementare e si sono conosciuti negli anni Settanta, quando lei insegnava a S.Antonino. Nel 1974 sono nata io ed a distanza di 16 mesi è nato mio fratello Davide - prosegue Chiara - Non è stato un papà particolarmente affettuoso, ma non ci ha mai fatto mancare niente. Adesso, con gli anni, sta recuperando con le nipoti un po’ di quel sentimento che forse per noi figli era ancora allo stato acerbo. Mio papà non ha avuto un’infanzia facile, soprattutto nei primi anni dopo la perdita della mamma e della sorella ed è questo inizio difficile che lo accomuna a mia figlia, Ruiyan, sua nipote (mio marito ed io abbiamo adottato, quattro anni fa, nostra figlia in Cina all’età di 15 mesi). Nonostante tutto però lui ha saputo costruirsi una carriera lavorativa stabile e delle relazioni solide e durature con quello che la vita gli ha messo a disposizione. Per questo per noi è un eroe». Un eroe “quotidiano”.

Su Luna Nuova di venerdì 24 aprile 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!