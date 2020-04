Condove, lavori per la fognatura del Ceretto: "Se non ora quando"

“Se non ora quando”, viene da pensare rispetto ai travagliati lavori Smat per la posa della nuova fognatura in borgata Ceretto. E così, dopo i vari tentativi andati a vuoto dalla primavera 2018 in avanti, lunedì 27 aprile i lavori prenderanno il via: dureranno presumibilmente fino a venerdì 22 maggio. Le proteste dei residenti, che hanno fatto di questo cantiere uno dei più contestati, a livello locale, degli ultimi anni, erano legate non tanto all’utilità dell’opera, quanto alle modalità dei cantieri e ai disagi per la viabilità lungo la strada provinciale 200 da e per Mocchie, Lajetto e Frassinere. Ecco allora che il lockdown tuttora in corso, con le persone costrette in casa dall’emergenza Coronavirus e numerose attività lavorative ancora ferme...

su Luna Nuova di venerdì 24 aprile 2020