S.Ambrogio: il 25 Aprile in diretta facebook. Diverso, ma non meno sentito

Anche Sant’Ambrogio ha celebrato la festa della Liberazione dal nazifascismo in modo diverso dagli altri anni, ma non per questo meno sentito, con le sole autorità presenti in piazza e la diretta on-line della commemorazione per tutti i cittadini. Alle 15 la sindaca Antonella Falchero e la presidente dell’Anpi Elisa Franchino si sono recate dinanzi al monumento ai caduti ed al cimitero: sono seguite le loro riflessioni per ricordare quanti diedero la libertà per la nostra democrazia, accompagnate dalle musiche della Società filarmonica di Sant’Ambrogio registrate in simultanea in un video appositamente preparato per il 25 Aprile. Centinaia le visualizzazioni della diretta trasmessa sulla pagina facebook del Comune di Sant'Ambrogio.