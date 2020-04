Avigliana, Centro Goitre: la musica non si ferma

di DANIELE FENOGLIO

In questa strana primavera di quarantena le attività del Centro Goitre non si fermano. Anche se dal 24 febbraio, giorno della chiusura delle scuole, i corsi e le lezioni in presenza sono sospese, l’associazione aviglianese, che da oltre trent’anni si occupa di educazione musicale per bambini e ragazzi, sta sviluppando nuove idee e soluzioni per dare continuità al lavoro avviato con gli allievi.

«Vogliamo che il pezzo di strada fatto fino a qui con i nostri allievi non venga perso, né resti interrotto perché sappiamo quanto importante sia che la musica continui ad essere parte delle vite di bambini e ragazzi - dice Lorella Perugia, presidente del Centro Goitre - Stiamo proseguendo in modalità a distanza le lezioni individuali di strumento e anche per i corsi collettivi manteniamo rapporti diretti con bambini e famiglie. Ogni docente condivide registrazioni, suggerimenti di ascolto, invia sollecitazioni e organizza videochiamate».

“#iorestoacasa e viaggio con la musica” è il titolo dell’iniziativa che il Centro Goitre ha organizzato sul proprio canale YouTube e su Facebook per rimanere in contatto con i propri allievi e con tutti coloro che sono interessati a proposte musicali per bambini e ragazzi. Sulla playlist dedicata del canale YouTube vengono caricati regolarmente canti del coro di voci bianche, attività musicali, conte, filastrocche e interventi musicali curati dai docenti del Centro.

«Siamo convinti che la musica abbia un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno, e ancora di più in questa particolare situazione, possa rappresentare un momento di benessere e un’importante risorsa per i nostri ragazzi, un modo per far fluire le emozioni, per sostare in questa situazione così particolare a cui nessuno di noi era preparato». Aggiunge la Perugia.

Non ci sono solo video tra le proposte di questo periodo. Sul sito www.centrogoitre.com infatti è stata inaugurata una nuova sezione dedicata alla biblioteca del Centro Goitre, che avrebbe dovuto essere inaugurata proprio questa primavera nella sede del Centro in piazza del Popolo 2/d. L’apertura della biblioteca è solo rimandata ma nel frattempo ogni settimana sono proposte letture per famiglie e per docenti e operatori musicali interessati alla didattica, in cui si forniscono link di ascolto o estratti per consentire attività e approfondimenti anche stando a casa.

