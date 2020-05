S.Antonino: consegnati 60 notebook e tablet per la didattica a distanza

Una sessantina di notebook e tablet per l'ormai famosa "didattica a distanza" sono stati consegnati in questi giorni alle famiglie degli studenti delle scuole secondaria e primaria dell'Istituto comprensivo Centopassi di Sant'Antonino che ne avevano fatto richiesta, non potendo altrimenti seguire le lezioni e i programmi portati avanti dai docenti. Alcuni di questi dispositivi tecnologici già facevano parte della dotazione in uso nella scuola, altri invece provengono da acquisti realizzati in seguito all’emergenza sanitaria, sia tramite appositi fondi messi a disposizione dal ministero dell’istruzione, sia con fondi attinti dal bilancio della scuola, per coprire e soddisfare le esigenze di tutti gli alunni. «Questo importante risultato, che ha richiesto un enorme sforzo da parte della scuola sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo gestionale e organizzativo, è stato permesso grazie al grande lavoro della direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto», spiega la dirigente scolastica Margherita Rescigno.

Tutti i dispositivi tecnologici consegnati agli alunni sono stati collaudati, predisposti e configurati con il software utile per la didattica a distanza dai docenti dell’equipe tecnologica della scuola, coordinati dall’animatrice digitale con il supporto del nuovo assistente tecnico messo a disposizione dal ministero. I comuni dell'Istituto comprensivo si sono fatti carico, tramite i volontari della protezione civile, di distribuirli alle famiglie e, in diversi casi, anche di realizzare la connessione e gli abbonamenti a Internet: ad esempio il Comune di Sant'Antonino ha investito circa 2mila 500 euro per l'acquisto dei modem, per l'installazione delle connessioni e dei giga necessari, mentre il Comune di Villarfocchiardo ha provveduto a procurare e fornire alcuni dispositivi per i suoi piccoli cittadini.

«Grazie quindi alla sinergia e alla fattiva collaborazione tra la scuola, i comuni e i volontari della protezione civile - conclude la dirigente - ora tutti gli alunni possono fruire delle attività di didattica a distanza e continuare il proprio percorso di apprendimento in questo difficile periodo di emergenza. La scuola ha inoltre partecipato al bando Pon per la “realizzazione Smart Class in scuole del primo ciclo” e risulta assegnataria di un nuovo finanziamento che consentirà l’acquisizione di altri tablet, pc e strumentazione tecnologica».