Almese, effetto riapertura: un escursionista cade alla Goja del Pis

La grande voglia di “attività motoria” all’aperto, dopo i due mesi di lockdown forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, devono aver giocato un brutto scherzo ad un escursionista che nel primo pomeriggio di oggi è caduto nei pressi della Goja del Pis, procurandosi una sospetta lussazione a una spalla. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico con l’eliambulanza del 118 e una squadra a terra per il recupero dell’infortunato: «Con l’occasione rivolgiamo un appello alla prudenza per tutti gli amanti dell’outdoor. Invitiamo gli appassionati a valutare attentamente le attività da svolgere in media o in alta montagna, privilegiando i percorsi in strade forestali, sentieri e itinerari noti e evitando ogni attività in spazi confinati».

Queste le regole-base da seguire: informarsi attentamente sulle disposizioni in vigore nel territorio dove si intraprende l’attività; pianificare gli spostamenti, poiché sentieri ed escursioni spesso superano i confini regionali, dove potrebbero essere in vigore altre normative, e lo spostamento fuori regione non è al momento consentito; occhio alla forma fisica, perché dopo quasi tre mesi di astensione da ogni attività la montagna va affrontata per gradi e il rischio incidente, in persone non allenate, aumenta; non avventurarsi da soli, se possibile, in montagna e muoversi nel rispetto delle misure di legge, con i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e mantenendo le distanze di sicurezza (l’aiuto di un compagno in caso di emergenza può essere determinante); comunicare ai familiari l’itinerario che verrà percorso e portare sempre al seguito un cellulare per eventuali richieste di soccorso; evitare attività a rischio, dato che sono al momento vietate le attività ad alta intensità e potenziale rischio, che vanno oltre le escursioni; nell'eventualità di un incidente chiamare il numero unico per l’emergenza 112, richiedendo l’intervento del soccorso alpino e speleologico.