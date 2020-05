Cesana: addio a Marisa Elleon, la memoria della cultura occitana

Martedì 22 aprile è scomparsa un’altra figura indimenticabile dell’alta valle, una di quelle persone che Pierpaolo Debernardi, decano dei veterinari della zona, definiva già oltre trent’anni fa “quelli che hanno ancora il coraggio di vivere di allevamento ed agricoltura in montagna”: Marisa Elleon di Fenils. Coraggio, passione ed orgoglio si percepivano con l’approssimarsi della Fiera Franca di Oulx, una festa per questi “coraggiosi” e l’occasione per esporre i prodotti delle loro fatiche e le loro “bestie”, i loro capi bovini, ovini ed equini; un ulteriore lavoro ed impegno per preparare e trasportare - o accompagnare a piedi - gli animali, i loro beni più preziosi, per il grande giorno della fiera. Marisa e suo marito Angelo Bouvier, con le loro pecore ed i piccoli animali da cortile sono stati tra i più fedeli e presenti protagonisti della fiera: protagonisti perché se la manifestazione è cresciuta nel tempo ed è diventato un momento di forte attrazione il merito è in gran parte degli allevatori e dei loro animali. Passando gli anni ed a causa di alcuni acciacchi dell’età Marisa aveva dovuto rinunciare...

Su Luna Nuova di martedì 5 maggio 2020