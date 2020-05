Avigliana, i parchi riaprono ma in pic-nic sono ancora vietati

La Fase 2 in città porta alcune variazioni alla possibilità di utilizzo del territorio. Tornano a disposizione dei cittadini i parchi e le aree all'aperto per svolgere attività sportiva e motoria.

Coma da Decreto del presidente del consiglio del 26 aprile, restano interdetti la passeggiata del lungolago, l’area del Castello, la cappella di S.Rocco, la palestra di roccia, la Baia Grande e spiaggia de La Zanzara sul lago Piccolo.

«Possiamo utilizzare gli spazi all'aperto, ma dobbiamo farlo rispettando le misure previste - spiega il sindaco Andrea Archinà - Procediamo quindi all'insegna della prudenza, riprendendo gradualmente per evitare poi di essere costretti a tornare indietro. Al momento purtroppo non abbiamo segnali incoraggianti. È certamente comprensibile la voglia di uscire dopo settimane di isolamento, ma a una prima impressione sembrerebbe che le persone non abbiano ben compreso che il virus è ancora attivo e in circolazione e che pertanto dobbiamo limitarci soprattutto negli spostamenti non indispensabili - prosegue il sindaco - Per quanto stiamo riflettendo su come Avigliana possa rappresentare per la prossima stagione turistica una valida alternativa a mete più lontane, non è ancora questo il momento per ritornare a una piena normalità. Il mio appello è quindi di rispettare in modo rigoroso le restrizioni ancora in vigore che non prevedono la sosta o attività di relax nelle aree verdi ancorché non attrezzate. Aggiungo che i tagli alla spesa pubblica imposti negli ultimi anni si riflettono anche sulle disponibilità di personale che effettua i controlli, personale particolarmente sollecitato dalle numerose segnalazioni delle ultime settimane - conclude - Invito quindi a una maggiore responsabilità da parte di ciascuno per evitare il rischio di prolungare i tempi dell'emergenza».

L'obiettivo è quello di riaprire in sicurezza, nel rispetto del divieto di assembramento e delle distanze minime: in sostanza sarà possibile fare attività motoria e sportiva, ma non sostare o fare pic nic.

Riapre il parco naturale dei laghi, riaprono i sentieri e i percorsi esclusivamente per attività sportiva e motoria, nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio. Tuttavia la passerella circumlacuale resterà chiusa come da ordinanza numero 54 del 5 maggio, che impone inoltre il divieto di utilizzo della spiaggia della Baia Grande e della spiaggia antistante il locale La Zanzara per attività ricreative, di svago e di relax, attività comunque già vietate dall'ultimo Dpcm.

Apre invece il parco della Dora, esclusivamente per attività sportiva e motoria, nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio. Sarà possibile passeggiare e correre su Monte Cuneo, sul Sentiero dei Principi e sui sentieri limitrofi. Alla verifica del rispetto delle regole di prevenzione del contagio collaboreranno con la polizia municipale, i volontari della protezione civile e dei carabinieri in congedo.