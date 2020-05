Avigliana, un passo avanti per il nuovo acquedotto

Procede l’iter per il rifacimento della rete idrica cittadina. In particolare, nella seduta del 6 aprile scorso la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di rifacimento del tratto di acquedotto obsoleto nel centro storico di corso Laghi, fino a via Braida, del centro storico. Lavori per un importo prevosto di 2,62milioni, totalmente a carico della Smat. Nella prima parte del progetto predisposto da Smat le vecchie tubazioni in acciaio verranno sostituite con nuove in polietilene ad alta densità e ghisa.

«L'intervento è principalmente finalizzato a incrementare la potenzialità della fornitura di acqua potabile, provvedendo alla sostituzione delle vecchie tubazioni - spiega l'assessore ai lavori pubblici Andrea Remoto - I lavori sono previsti nelle vie XXV Aprile, Grignetto, Mortera, Mareschi, Norberto Rosa, Cesare Battisti, Garibaldi, Giaveno, Musinè, dei Testa, Tresserve e corso Laghi in prossimità di via S.Giovanni Bosco e nel tratto compreso tra la rotonda di via S.Agostino e la stazione ferroviaria. In questo modo si otterrà inoltre una riduzione della manutenzione straordinaria, per riparazioni di urgenza, sulla rete esistente».

Nel centro storico oltre ai lavori alla rete idrica saranno eseguiti anche interventi di rifacimento del manto stradale: l’attuale selciato verrà sostituito con un nuovo acciottolato e la posa di guide in lose di pietra, nello stesso stile con quanto già eseguito in via Umberto I durante i lavori di posa delle nuove tubazioni del 2018. I temi sono ancora incerti ed verosimile che vedere aperti i cantieri ci vorrà ancora qualche mese: dopo la progettazione definitiva appena approvata, dovrà essere fatta progettazione esecutiva, propedeutica alla realizzazione delle opere.