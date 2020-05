I commercianti su "Susa Online": il rilancio passa dalla fase 2

“Susa Online” per incentivare il commercio nella città di Cozio, in un momento di grande difficoltà che però va guardato come un’opportunità di rilancio per tutto il settore. Perché con l’inevitabile crisi della globalizzazione prodotta dall’emergenza Coronavirus, il concetto di fare la spesa “a chilometri zero” alla lunga potrebbe prevalere. Ne sono consapevoli i negozianti segusini, che hanno accettato con entusiasmo la proposta confezionata per loro da Federico Aru, ideatore e gestore della pagina facebook “Susa Online”, nata un paio di settimane fa proprio per mettere in luce le potenzialità del commercio e dell’artigianato cittadino in vista dell’inizio della cosiddetta “fase 2”. Una proposta che appartiene, diciamo così, all’indole di Federico, ormai prossimo ai 27 anni, che da alcuni anni collabora volontariamente con i commercianti...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020