Novalesa: il fritto misto delle “Alpi” arriva fino a casa

Renata, Alda, Piera e Manuela. Quattro donne che hanno festeggiato il Primo Maggio a modo loro. Lavorando. E sodo. Sono quelle che da anni mandano avanti il ristorante “Delle Alpi” di Novalesa, uno dei locali storici del “paese delle cascate e dei ristoranti”. E per l’occasione della festa dei lavoratori hanno deciso di offrire la consegna a domicilio di uno dei loro cavalli di battaglia, forse il loro vero cavallo di battaglia, il fritto misto alla piemontese. Un modo per tornare a lavorare dopo la forzata serrata ma anche un pretesto per mettersi al servizio della comunità. Non solo di quella novalicense, ma anche dei paesi limitrofi, effettuando consegne fino a Venaus e Susa. «Ne abbiamo preparate e consegnate 52 porzioni - spiega Renata Ferraro, che con la sorella Alda gestisce il locale...

Su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020