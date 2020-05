Condove: precipita per quattro metri, recuperato con l'elicottero

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Attimi di apprensione oggi pomeriggio a Condove, sul versante montano, dove intorno alle 15 un uomo di 69 anni, E.T., è rimasto ferito dopo aver compiuto un volo di circa quattro metri mentre stava svolgendo alcuni lavori in un prato di via General Pezzana, in zona Belvedere. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si è ritrovato ai margini dell'area in cui stava lavorando, caratterizzata da alcuni terrazzamenti, e inavvertitamente ha messo il piede nel vuoto, precipitando dal muretto verso la scarpata sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, i volontari di Condove, il nucleo Saf giunto da Torino, la Croce Rossa di Villardora e gli uomini del soccorso alpino con l'elicottero del 118, che è atterrato al campo sportivo di via Roma e ha poi recuperato l'infortunato tramite il verricello. Nella rovinosa caduta l'uomo, che fortunatamente è sempre rimasto vigile e cosciente, si è procurato qualche frattura: è stato poi trasportato all'ospedale di Rivoli.