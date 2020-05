Villardora: gli "orti sociali" come ricetta contro la crisi

Gli "orti sociali" come uno dei possibili strumenti per fronteggiare gli effetti della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus: l’amministrazione comunale di Villardora sta lavorando al progetto, pensato per venire incontro alle esigenze dei cittadini ed offrire un sostegno ai residenti con difficoltà economiche. L’idea è quella di conferire ad uso gratuito dei terreni per la coltivazione di orti a persone o famiglie in difficoltà, nell’ottica dell’autoproduzione e dei minimi spostamenti sul territorio. I proprietari di terreni inutilizzati sono invitati a mettersi in contatto con gli uffici comunali, qualora siano disponibili ad affittarli per qualche anno al Comune ad un prezzo simbolico. Per le adesioni o la richiesta di maggiori informazioni, i proprietari di terreni inutilizzati possono inviare una mail al'indirizzo protocollo@comune.villardora.to.it.