«I centri estivi? Pronti a ragionare su come farli»

Tra le tante questioni che tormentano i sindaci in questa “fase 2” della ripartenza, ce n’è una che incombe e che andrà presto affrontata: se e come organizzare i centri estivi per bambini e ragazzi, che da due mesi e mezzo non vanno fisicamente a scuola e non ci andranno fino al termine dell’anno scolastico. Un punto fermo c’è, ed è la volontà politica di fare qualcosa, naturalmente nel rispetto delle indicazioni che arriveranno dall’alto rispetto alle misure di sicurezza anti-contagio: «Io e tanti altri sindaci - spiega il presidente dell’Unione montana Pacifico Banchieri - riteniamo i centri estivi un’iniziativa ancora più importante rispetto agli altri anni, quando già rappresentava un servizio molto utile per le famiglie: ora lo è ancora di più, sia in considerazione del fatto che tanti genitori torneranno al lavoro, sia per il bisogno di socialità dei bambini, che da troppo tempo non hanno...

su Luna Nuova di martedì 12 maggio 2020