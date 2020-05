S.Antonino: 500mila euro per il tetto del centro polivalente

500mila euro per una ristrutturazione profonda del tetto del centro polivalente di piazza della Pace: è questa la voce principale che emerge dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, approvato mercoledì 13 maggio dal consiglio comunale con la contrarietà della minoranza, che ha votato “no” anche al conto consuntivo 2019. Un’adunanza atipica, la prima dell’era Coronavirus, che si è tenuta nella palestra scolastica di via Abegg e non nella sala consiliare di via Torino, troppo piccola per consentire un distanziamento di almeno due metri tra i consiglieri, presenti con indosso la mascherina: si è così evitata la tortuosa modalità della seduta in videoconferenza, ma il pubblico non ha comunque potuto assistervi, come da disposizioni...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020