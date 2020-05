Chiusa S.Michele: dopo nove tamponi il "paziente 1" ce l’ha fatta

Nove tamponi di controllo e ben 75 giorni di malattia: tanto ci è voluto prima che Eugenio Gallo, il “paziente 1” della valle di Susa, potesse finalmente festeggiare la sua liberazione dal Covid-19. L’attesa notizia è arrivata venerdì 15 maggio, quando i servizi dell’Asl lo hanno chiamato al telefono per comunicargli il secondo tempone negativo. Un traguardo che Eugenio, per settimane, ha soltanto sfiorato, trasformando in un incubo la sua uscita dal tunnel del Coronavirus. La sequenza non mente: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. «Ero ormai in preda a una crisi di nervi - confida Gallo - il tampone per diagnosticare la malattia mi è stato fatto il 7 marzo, ma era già da fine febbraio...

su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020