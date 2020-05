S.Giorio, pulire il castagneto? Con le pecore è meglio

Il decespugliatore, per l’agricoltore amatoriale, ma anche, in parte, per quello professionale, è stata l’invenzione dei millennio. Soprattutto nel campo della castanicoltura, una delle poche eccellenze tra i lavori della terra in valle di Susa. Un metodo comodo rispetto al più romantico sfalcio manuale, ma anche costoso e inquinante. Ma esistono anche dei decespugliatori a quattro zampe, che non inquinano, fanno un lavoro abbastanza meticoloso e, mentre ci sono, concimano pure i castagneti. Il che non guasta. Si tratta delle pecore. In altre zone d’Italia e nell’Ardeche, dove le estensioni castanicole superano di gran lunga le nostre quindi una pulizia con decespugliatore sarebbe impensabile anche e soprattutto dal punto di vista economico, è da decenni che vengono usate le greggi per tenere pulito il sottobosco castanicolo, ma anche da noi questa pratica potrebbe presto prendere piede…

Su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020