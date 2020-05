S.Antonino, per Casa Casasco pronti 90mila euro: ora è del Comune

Il caseggiato di via Verdi 12, un tempo sede della casa vinicola Casasco, fa ora ufficialmente parte del patrimonio comunale: il via libera è arrivato durante il consiglio comunale di mercoledì 13 maggio, che all’unanimità ha approvato l’acquisizione dell’immobile per un importo pari a 90mila euro, stanziati tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Una decisione già annunciata nei mesi scorsi e ora messa nero su bianco: la volontà è quella di adibire la struttura a centro polivalente da utilizzare sia come sede della Società filarmonica Santa Cecilia, sia come magazzino dove ospitare mezzi e attrezzature a servizio del Comune, ma non è da escludere che un domani, in presenza di eventuali finanziamenti, si possa valutare una sua riconversione...

su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020