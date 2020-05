Condove: all'Arronco frana la parete rocciosa, strada chiusa

La frana di martedì sera in borgata Arronco, nei pressi della frazione Giagli, è venuta completamente giù: da meno di un'ora la strada provinciale 200 è chiusa al traffico, con l'intenzione di sgomberare al più presto la carreggiata dai detriti e di riaprire la circolazione già da stasera. Il fronte di roccia si è staccato nel corso della mattinata mentre una squadra di rocciatori incaricata dalla Città metropolitana, come programmato ieri, era al lavoro per rimuovere alcune pietre sporgenti e altre a potenziale rischio crollo. In quel frangente si è verificato il distacco totale che ha completamente ostruito la carrozzabile, a differenza di quanto avvenuto martedì sera, quando l'acquazzone abbattutosi sulla bassa valle aveva fatto scivolare in strada soltanto alcuni frammenti di roccia, rimasti lungo il margine della provinciale e poi sgomberati definitivamente nella mattinata di mercoledì, dopo la chiusura notturna della Sp200. Ricordiamo che la scorsa settimana si era verificato un altro smottamento più a monte, di minore entità, in località Ravoire, nel tratto fra Mocchie e Frassinere.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020