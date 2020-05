Almese: il Ricetto per l'Arte riparte dalla lotta anti-mafia

Riparte dalle “Lenzuola bianche” il Ricetto per l’Arte di San Mauro. Riparte da un’iniziativa contro la mafia che animerà il primo week-end di riapertura dell’Agorà della valle di Susa, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus: l’associazione culturale Cumalè, che gestisce le attività del Ricetto, e il Comune di Almese aderiscono infatti alla campagna “Contro la mafia lenzuola bianche su balconi e finestre”, lanciata molti anni fa dall’associazione Libera del gruppo Abele di don Luigi Ciotti e poi riproposta a Piacenza nel 2013 dall’associazione “100x100 in movimento”. Per l’occasione saranno esposte delle lenzuola bianche dalla torre medioevale alta 26 metri e dal balcone del palazzo comunale. Lenzuola bianche che profumano di “pulito”, per...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020