Chiomonte-Frais, la sfida sul Tetto del mondo

Il suo soprannome è “Iron” e la dice lunga sulla sua caparbietà e sulla sua durezza mentale unita ad un fisico non certo possente ma nervoso e scattante, anche se in verità è nato in riferimento al suo gomito d’acciaio, tenuto insieme da 12 chiodi e due placche metalliche in seguito ad una frattura. Lui è Roberto Trotta, 55 anni, chiomontino, decoratore con la passione per le due ruote, che siano da strada e da sterrato. Una vita trascorsa sul trabattello e sulla bicicletta la sua. E ancora tanta voglia di stupire il mondo e l’anagrafe con performance atletiche che normalmente sarebbero riservate ad atleti con la metà dei suoi anni…

Su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020