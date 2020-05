Maria & Maria, festa per le due super nonne

Senza Coronavirus di mezzo, domenica 24 maggio sarebbe stata festa grande per nonna Maria. I suoi famigliari ci avevano pensato per tempo, prenotando il salone parrocchiale di Sant’Antonino per brindare alle sue 100 primavere. Non è stato possibile e non c’è bisogno di spiegare il perché. Tempi grami per gli “assembramenti”, e la festa di Maria Ghedini lo sarebbe stato, in modo del tutto naturale, visto l’affetto di cui è circondata: figli, nipoti, pronipoti, amici e conoscenti di lunga data. Che alla spicciolata, mercoledì, si sono comunque recati un po’ per volta nella sua casa di Bussoleno per farle gli auguri e abbracciarla “a distanza”...

Su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020