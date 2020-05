Rina, la super nonna valsusina vive all'Arnodera

Vive all’Arnodera, con la figlia più giovane, Margherita. È originaria delle Assiere di Meana e uno dei suoi desideri più grandi sarebbe quello di tornare alla sua baita alla Losa, anche se gli acciacchi dell’età non glielo consentono più. Lei è Maria Caterina Pelissero, per tutti Rina, ed è la valsusina più anziana, con i suoi 107 anni compiuti lo scorso 17 febbraio. Suo padre, nel 1918, era morto di spagnola, costringendo la mamma a fare letteralmente i salti mortali per crescere lei e suo fratello, ma Rina, dopo aver visto due guerre mondiali, è passata indenne anche attraverso le settimane terribili del Covid-19 e adesso si appresta a salire sul podio delle super nonne più longeve all’ombra del Rocciamelone. Le prime tre posizioni sono per adesso occupate da due giaglionesi, Maria Martina ed Emilia Chiamberlando, entrambe capaci di tagliare il traguardo delle 109 primavere prima di lasciare questo mondo, e dalla condovese Maria Marra, che si è invece spenta a 108, ma se proseguisse con questo piglio Rina Pelissero potrebbe seriamente attentare a scalzarle dal libro dei record…

Su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020