S.Ambrogio: incentivi e turismo per la ripartenza contro il Covid

Incentivi e nuove iniziative per rendere accogliente il paese: sono questi i punti chiave attorno a cui si sviluppa il progetto “Viviamo Sant’Ambrogio”, elaborato dall’amministrazione comunale con il contributo degli esercizi commerciali e delle attività produttive, incontrati nelle scorse settimane per definire una strategia comune. «L’obiettivo - spiega l’assessora alla cultura e al turismo Arianna Senore - è quello di avere, nei prossimi mesi, un paese vivace e capace di attirare e intrattenere gli abitanti e i turisti, nel rispetto delle linee guida fornite dal governo e delle normative per il contrasto al Covid-19. Lo scenario futuro è ancora incerto, ma è importante muoversi in fretta sulla base di quanto ipotizzabile: sono stati così definiti alcuni provvedimenti...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020