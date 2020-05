Poco fa i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino hanno rinvenuto anche il cadavere della seconda sorella gemella, riverso per terra in cucina, nell'abitazione di via Susa 27, teatro del dramma venuto a galla oggi pomeriggio. Il primo corpo, ritrovato qualche ora fa, era stato invece trovato in camera letto, sempre supino sul pavimento.