Condove: picchia la convivente dopo un litigio, arrestato

Ha aggredito e picchiato la convivente al culmine di un litigio. A Condove, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un italiano di 37 anni per maltrattamenti. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una lite in famiglia. È stata la stessa vittima, una ragazza romena di 35 anni, a chiamare i carabinieri per denunciare il marito violento. La moglie presentava varie ecchimosi sul collo, mani e sulla schiena. Per la vittima è stato applicato il codice rosso.