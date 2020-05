Dramma a Bussoleno: trovato il cadavere di una donna in un'abitazione

GUARDA IL VIDEO

Dramma a Bussoleno, in un'abitazione di via Susa 27: all'interno è stato rinvenuto il cadavere di una donna, ormai ridotto a uno scheletro. A lanciare l'allarme ai carabinieri è stata un'altra donna, che non vedeva le vicine di casa da diversi mesi: sul posto, alle 16,30 di oggi pomeriggio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Susa e i vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione dove risultano risiedere due sorelle gemelle di 66 anni, italiane, nubili, pensionate, senza parenti. Un ulteriore sopralluogo è in corso da parte dalla sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo in attesa del medico legale, per accertare le cause del decesso e verificare la presenza del corpo della sorella. Sul posto è presente anche il colonnello Francesco Rizzo, comandante provinciale dell'Arma.