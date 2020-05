S.Antonino: anziana trovata morta nella sua casa

Un'altra morte in casa, poche ore dopo il dramma di Bussoleno. Il corpo ormai senza vita di un'anziana 81enne di Sant'Antonino, Germana Valezano, è stato ritrovato stasera intorno alle 18,30 nella sua abitazione di via Vignassa 8. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio dalla nipote, preoccupata dal fatto di non ricevere sue risposte né al telefono, né al campanello di casa, una volta recatasi sul posto. Sono quindi intervenuti l'ambulanza del 118 giunta da Giaveno, i vigili del fuoco di Susa e i volontari di Condove per l'apertura della porta, ma una volta entrati all'interno dell'appartamento i soccorritori hanno compiuto la triste scoperta: la donna era riversa sul pavimento di casa, a quanto pare ormai da diverse ore. Il decesso è avvenuto tra ieri sera e la giornata di oggi, dato che fino a ieri pomeriggio i vicini avevano avuto occasione di incontrarla nel piccolo cortile antistante l'abitazione.