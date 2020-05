Almese: sul Musinè la scritta "No Mes", ma è già stata rimossa

La storica scritta No Tav è stata ripristinata già ieri sera. Non c’erano dubbi sul fatto che il “No Mes” spuntato ieri mattina, giovedì 28 maggio, sulle pendici del Musinè non avrebbe avuto vita lunga. Il blitz dei militanti di Aliud-Destra Identitaria e di Fratelli d’Italia è stato subito stroncato dagli attivisti del comitato No Tav Valmessa e del Laboratorio Civico, che ieri pomeriggio erano ancora indecisi se ripristinare l’originario “Tav=mafie” o se cambiare slogan, sempre con un messaggio contro l’alta velocità: tutto dipendeva dalla situazione che avrebbero trovato sul posto, una volta raggiunta la pietraia che a mo’ di “lavagna” si affaccia sull’ex statale 24 e sull’autostrada del Frejus. Aliud e Fdi, in un comunicato, dicono di aver voluto attualizzare la scritta per...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020