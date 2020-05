Buttigliera, in corso Torino riprendono i lavori

Con la fine del lockdown sono ripresi anche i lavori pubblici sospesi tre mesi fa. In particolare, in paese si tratta del cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di corso Torino a Ferriera. Il cantiere vedrà una prima fase preliminare di adeguamento alle normative di sicurezza per il contenimento dell’epidemia, anche legate all’accesso contingentato agli esercizi commerciali. Nelle prossime settimane saranno interdetti, a tratti e temporaneamente, sosta e transito pedonale nell’area di cantiere...

Su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!