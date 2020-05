Cantieri di lavoro: 34 posti Over 58, è aperto il bando

Guarda ai disoccupati over 58 e mette a disposizione 34 posti, per una durata di 12 mesi, il bando per i nuovi “Cantieri di lavoro” messo in piedi dall’Unione montana Valle Susa d’intesa con la Regione e i 13 comuni della bassa valle che hanno aderito al progetto: si tratta di Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Mattie, Sant’Ambrogio, San Giorio, Susa, Vaie e Villardora. Per le domande c’è tempo fino a venerdì 12 giugno, esclusivamente tramite mail: è possibile avere maggiori chiarimenti scrivendo all’indirizzo sportellolavoro.bussoleno@umvs.it oppure contattando via telefono il numero 0122/ 642800 (interno 1) al mattino. Dei 34 lavoratori che verranno impiegati, 10 saranno individuati tramite chiamata nominativa...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020