Spesa, mascherine e cibo: l'Aib di Caprie raggiunge "quota 100"

Cento interventi tondi dall’11 marzo, primo giorno del lockdown sul nostro territorio, fino a pochi giorni fa, per essere vicino agli abitanti di Caprie durante la fase acuta dell’emergenza Coronavirus. Anche il sindaco Gian Andrea Torasso, nel corso del consiglio comunale di venerdì 29 maggio, ha voluto ringraziare pubblicamente la squadra Aib per il suo prezioso operato: «Devo dire che si è dimostrata un gradino superiore a tutti, svolgendo un ruolo di traino rispetto alle tante componenti, tra rappresentanti delle associazioni e singoli cittadini, che a titolo volontario hanno lavorato a fianco dell’amministrazione comunale, della polizia locale e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza sanitaria». Una delle attività di protezione civile a cui l’Aib si è dedicata...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020