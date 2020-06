Vaie: Villi, la malattia e l’Amerigo Vespucci. L'addio della fondazione Faro

In viaggio con Villi: un viaggio nel mare tempestoso di una malattia cattiva, che ha permesso però, durante la difficile traversata, di scoprire meravigliose isole di umanità. Villi è Villi Fascio, scomparso qualche settimana fa all’età di 80 anni: a occuparsi di lui, negli ultimi mesi della sua vita, sono stati i medici e gli infermieri della fondazione Faro, a cui l’Asl To3 affida l’assistenza di quei pazienti per i quali spesso si dice “non si farà più niente”, «ma noi non abbiamo la sensazione che quello che facciamo sia niente - spiegano l’infermiera Antonella Milo e la dottoressa Maria Rita Zappoli - Abbiamo viaggiato insieme a Villi e alla sua famiglia da quando gli è stato pronosticato che purtroppo, per la sua malattia, non c’era più nulla da fare. Il viaggio è stato costellato di...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020