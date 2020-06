Susa: droga nella camera da letto, arrestato pusher

Ieri a Susa un italiano di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish suddivisi in dosi, mentre nella sua abitazione sono stati trovati altri 150 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e vari oggetti per tagliare e confezionare la droga. L'arrestato è stato condotto al carcere di Torino.