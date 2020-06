Chiusa S.Michele, Repubblica 2020: come nel 1946 si riparte per il futuro

Come il 2 giugno 1946 segnò un momento di ripartenza per il nostro Paese, lo farà a suo modo anche questo 2 giugno 2020. Con uno sguardo rivolto ad un futuro mai come quest’anno tutto da riscrivere. È il messaggio di speranza che martedì si è alzato dalla piazza principale di Chiusa San Michele, intitolata proprio alla Repubblica italiana, dove i comuni di Chiusa, Condove e Caprie hanno celebrato in modo unitario, come da tradizione, il 74° anniversario della festa della Repubblica e del voto alle donne: una celebrazione ancora senza pubblico, a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, che i cittadini hanno però potuto seguire in diretta sulle pagine facebook dei tre comuni. Oltre ai numerosi amministratori comunali, gli unici che...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020