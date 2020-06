Villardora: Repubblica come "rinascita". E intanto si pensa alla patronale

Una festa della Repubblica nel segno della rinascita. È stata questa la parola d’ordine di un 2 Giugno particolare, diverso da sempre: la cerimonia si è svolta nella mattinata di martedì in piazza della Resistenza alla presenza di tutte le associazioni e dell’amministrazione comunale, con l’opportuno distanziamento fisico e le mascherine sui volti ma senza partecipazione popolare, nel rispetto delle normative per il contrasto all’emergenza Coronavirus. L’alzabandiera tricolore, con le note dell’inno nazionale a fare da sottofondo, è stato celebrato con due ragazzi del paese, a simboleggiare il modo in cui Villardora vuole guardare...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020