Le vecchie bottiglie di plastica si trasformano in mascherine. Una magia che avviene al centro polifunzionale La Fabrica di via IV Novembre 19 e ai campi sportivi di via Suppo, grazie a due nuovi compattatori acquistati dall’amministrazione comunale e inaugurati lo scorso venerdì...

Su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!