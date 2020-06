Mattie, un secolo ai piedi “delle Alpi”

Un secolo di accoglienza, ospitalità e cucina. È il traguardo che quest’anno taglia il ristorante “delle Alpi” di via Torino, in frazione Giordani, sulla strada provinciale che sale da Bussoleno. Un luogo di passaggio, prima sulla via che conduceva i primi agiati villeggianti torinesi all’hotel di Pian Cervetto, appartenente allo stesso proprietario, poi come punto di ritrovo intorno ad un tavolo per le feste e le ricorrenze della comunità o semplicemente per una piccola pausa per un caffè o un bicchiere di vino…

Su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020