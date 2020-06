Sacra di San Michele: cinque scuole sfornano 20 guide

L’emergenza Coronavirus ha in parte condizionato, ma non certo impedito la riuscita del progetto finalizzato alla formazione di “Giovani guide per la Sacra di San Michele”, l’abbazia benedettina candidata a patrimonio Unesco. L’iniziativa ha visto 20 studenti, i più grandi 19enni, confrontarsi con un’opera di oltre mille anni di storia e mettersi in gioco con un vero e proprio “gigante” della cultura religiosa e architettonica. Si tratta di ragazze e ragazzi appartenenti a cinque diverse scuole superiori del territorio: l’Istituto Galilei di Avigliana, l’Istituto Romero di Rivoli, i licei Pascal di Giaveno, Rosa di Susa e Darwin di Rivoli a cui, nell’autunno 2019, è stato chiesto di partecipare al progetto “Giovani guide per la Sacra” e di sperimentarsi come guide...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020