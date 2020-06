Bussoleno: i cambiamenti climatici tra dati e sentimento

I cambiamenti climatici sono fatti di numeri e dati, ma anche di emozioni. Di sentimenti e slanci ideali che, attraverso una serie di pratiche virtuose, mirano a costruire un futuro davvero sostenibile per il nostro pianeta. Un quadro che il valsusino Paolo Giardina ha provato a tracciare nel suo libro “Se fosse domani: lo spettacolo del cambiamento climatico”, edito dal Valsusa Filmfest con la prefazione di Cecilia Strada, filantropa, saggista ed ex presidente dell’Ong Emergency: il volume sarà presentato domani, sabato 13 giugno, alle 17 nella piazzetta del Mulino Varesio. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Bussoleno, la libreria “La Città del Sole” e il gruppo Clima Valsusa, si inserisce nell’ambito della 24ª edizione del Valsusa Filmfest...

su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020