Coazze, il gioco dell’estate: la caccia ai nomi sui monti

Un gioco per catturare turisti. È “Caccia al toponimo”, la nuova idea di Comune, Aib, Cai, Pro loco e Associazione commercianti, che viene inaugurato domenica 14 giugno alle 10 al parco comunale di via Matteotti. “Caccia al toponimo” è una caccia al tesoro fotografica sul territorio coazzese che si svolgerà dal 14 giugno al 30 settembre, ideata dagli organizzatori per far conoscere ai visitatori le borgate e le montagne coazzesi divertendosi e stando nella natura...

Su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020

